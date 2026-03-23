ಪಾರ್ವತಿ–ಪರಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ 31ರಿಂದ

<p>ಹಾವೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ–ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾ.31ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಏ.1ರಂದು ಪಾರ್ವತಿ–ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕೃತ ತೇರು ಸಾಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಏ.2ರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಏ.3ರ ನಸುಕಿನವರೆಗೂ ಪಾರ್ವತಿ–ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ. ಏ.3ರಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಓಕಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಏ.4ರಿಂದ ಏ. 8ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಬಯಲು ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-22-37166178</p>