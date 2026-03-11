<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ‘ಅಖಂಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನಗರಸಭೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ (ಎಲ್ಬಿಎಸ್) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ‘ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಕೀರ್ಣ’ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕಲ್ಲುಮಂಟಪ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ವಾರದ ಸಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಂತೆ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಾರದ ಸಂತೆ ಮಾಡದ ಜನರು, ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದು. ಕಾಲಿಡಲು ಆಗದಷ್ಟು ಕೆಸರು ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಅವೂ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವ ನಗರಸಭೆ ಯತ್ನ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೇ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಗರಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವುದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹಳೇ ಶೆಡ್ಗಳ ತೆರವು:</strong> ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಹಳೇ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಾಲಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತೆರೆದ ಒಳಾಂಗಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿದೆ. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಹಳೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಕಿರಾಣಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಶೆಡ್ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೋರು ಗಾಳಿಗೂ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ಇಡೀ ಆವರಣ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತಿತ್ತು. </p>.<p>ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ನಗರಸಭೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಳೇ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದೆ. ನಗರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಚ್. ಕಾಂತರಾಜು ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನೂ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶೆಡ್ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅವಶೇಷ ತೆರವು ಮಾಡಿದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪುನಃ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಗರಸಭೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ದಿನದಂದೇ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ನಗರಸಭೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>₹ 3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು:</strong> ‘ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ₹ 1 ಕೋಟಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ₹ 2 ಕೋಟಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಚ್.ಕಾಂತರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 90 ಮಳಿಗೆ ಇರಲಿವೆ. ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ಇರಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಿರಲಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬಳಿಯೇ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<h2>ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಳೇ ಸಂಕೀರ್ಣ </h2><p>ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 2015–16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಜನರು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಳೇ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 28 ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಪೊಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಬಾಟಲಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ.</p><p> ‘ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾದರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತವಾದವರಿಗೆ ಮಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೇ ಸಂಕೀರ್ಣದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>