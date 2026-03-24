ಹಾವೇರಿ: ₹ 77.13 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ನಾಶ

ಹಾವೇರಿ: ಮಾರಾಟವಾಗದೇ ಉಳಿದು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ್ದ ₹ 77.13 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್ಬಿಸಿಎಲ್ ಡಿಪೊದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿತು.

'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್ಬಿಸಿಎಲ್ ಡಿಪೊದಲ್ಲಿ (ಗೋದಾಮು) ಮದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗದೇ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮದ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಡಿಪೊದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

'ಮದ್ಯ, ಬೀರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಎಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2,803 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ 280 ಬಾಟಲಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವಧಿ ಮೀರಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಮೇತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಮದ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹ 77.13 ಲಕ್ಷ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮದ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶರಣಮ್ಮ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಎಂ., ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಓಲೇಕಾರ, ಸಿ.ಡಿ. ನಾಡಗೇರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.