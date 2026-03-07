ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
301 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ₹ 819.74 ಕೋಟಿ ಸಾಲ: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:16 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:16 IST
ರೈತರು ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಕುಬೇರರು. ಕೇವಲ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ 
ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಸದ
Haveri

