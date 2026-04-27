ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆ ವಿರಾಜಮಾನ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೂರ್ತಿಯು ವಿರಾಜಮಾನವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಜನರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಳಿಯಿರುವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದವಾದ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರಂಭವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ರಾಜನಹಳ್ಳಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೊಸಮಠದ ಬಸವ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್, ಶಾಸಕರಾದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಯಾಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜುಗೌಡ, ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಆನವಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಮಾಯಣದ ಕರ್ತೃ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ: ‘ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆದಿಕವಿಯಾದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕರ್ತೃ. ರತ್ನಾಕರ ಎಂಬ ಬೇಡರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ನಾರದ ಮುನಿಯ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹೊಂದಿ, ದೀರ್ಘ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಯಾದರು. ಇವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುತ್ತದಿಂದ (ವಾಲ್ಮೀಕಿ) ಇವರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. 24,000 ಶ್ಲೋಕಗಳ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ರಚಿಸಿ ರಾಮಾಯಣದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಾಯಣವು ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಇತಿಹಾಸ (ನಡೆದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಾವ್ಯ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಆದರ್ಶ ಮಾನವತಾವಾದಿ, ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಮಹರ್ಷಿಯ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹರಿಕಾರರಾದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-22-1889579924</p>