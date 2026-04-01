ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ: ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆ

ಹಾವೇರಿ: ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವಾರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪರಿಮಳ ಜೈನ್, 'ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸಂಯಮಗಳ ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು, ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

'ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡದಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ, ಸಾವು–-ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಬೋಧಿಸಿದ ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಂಯಮದ ಮಂತ್ರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.

ಡಿವೈಎಫ್ಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬದುಕು -ಬದುಕಲು ಬಿಡು ಎಂಬ ಮಹಾವೀರ ಅವರ ಸಂದೇಶವು ಮಾನವತೆಯ ಸತ್ವ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ ಆಂಜನೇಯ, ಉಡಚಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಎಸ್., ಸುರೇಶ ಛಲವಾದಿ, ಮಂಜುಳಾ ಅಕ್ಕಿ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸಮನಿ, ಮಕಬುಲ್ ಎಂ.ಕೆ., ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕ್, ಖಲಂದರ್ ಅಲ್ಲಿಗೌಡ್ರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಡಿಗೇರ, ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿಜಾಪುರ, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹರವಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಆಶಾ ಜೋಷಿ, ಚೈತ್ರಾ ಕೊರವರ, ಸಂಗೀತಾ ಮೋಟಳ್ಳಿ, ಧನುಷ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಗೌಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ