ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಹಾವೇರಿ | ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಗಗಳು: ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಮಾವು

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:50 IST
Last Updated : 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:45 IST
ಈ ವರ್ಷ ಮಾವಿನ ಹೂವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗ ಹಾನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು
ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹರಿಶೆಟ್ಟರ, ಯಲಿವಾಳ ರೈತ
ಮಾವು ಬೆಳೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆಳಗಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರಗಿಮಠ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದ ಹೂವು ಒಣಗುವ ರೋಗವು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಶೇ 80–80ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೆ.ಬಿ. ಗೋಪಾಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ 
FarmersAgricultureKarnatakaHaveri
