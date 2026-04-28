ಹಾವೇರಿ | ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಗಗಳು: ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಮಾವು

<p><em>ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ</em></p>.<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ‘ಭತ್ತದ ಕಣಜ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ‘ಮಾವು ಬೆಳೆಯ ತವರು’ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯು ಶೇ 80–85ರಷ್ಟು ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಮಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ 5,535.35 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 4,797 ರೈತರು ಮಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹೂವು ಗೊಂಚಲು ಒಣಗುವ ರೋಗ, ಜಿಗಿ ಹುಳು ಹಾಗೂ ಬೂದಿ ರೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶೇ 80–85ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾವು, ಹೂವು ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕುವೊಂದ ರಲ್ಲಿಯೇ 3,605.77 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಮಾವು ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮಾವಿನ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಆಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಜೆ.ಬಿ. ಗೋಪಾಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ರೋಗಗಳಿಂದ ಒಣಗಿದ್ದ ಮರದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ತಂಡ, ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಇಳುವರಿಯು ಶೇ 80–85ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಬೆಳೆಗಾರರು, ಮಾವು ಬೆಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇಳುವರಿ ತಗ್ಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾವು ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಕಳೆದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಂಜು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಹೂವು ಗೊಂಚಲು ಒಣಗುವ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಉದುರಿಬಿದ್ದಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 15ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗಿ ಹುಳು ಹಾಗೂ ಬೂದು ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೂವುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮಳೆಗಳು ಬಂದರೆ, ಚಿಬ್ಬು ರೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯವರ್ತಿ, ದಲ್ಲಾಳಿ ಹಾವಳಿ: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ರೈತರು, ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೋಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಈ ವರ್ಷ ಮಾವಿನ ಹೂವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗ ಹಾನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹರಿಶೆಟ್ಟರ, ಯಲಿವಾಳ ರೈತ</span></div>.<div><blockquote>ಮಾವು ಬೆಳೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆಳಗಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರಗಿಮಠ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<div><blockquote>ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದ ಹೂವು ಒಣಗುವ ರೋಗವು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಶೇ 80–80ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಜೆ.ಬಿ. ಗೋಪಾಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ </span></div>