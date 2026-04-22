ಮದುವೆ: 200 ಸ್ಟಾಲ್ ಛತ್ರಿ ವಿತರಣೆ

ಹಾವೇರಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಭಗತ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ ಭಾಗಣ್ಣನವರ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವು ಇದೇ ಮೇ 1ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನದಂದು ಜರುಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಛತ್ರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಭಗತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>'ಪದವಿ ಓದಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬೀದಿಬದಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕೊಡೆ (ಸ್ಟಾಲ್ ಛತ್ರಿ) ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹರು ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರೊಳಗಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಟಾಲ್ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಂದ 200 ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮಾಹಿತಿಗೆ: 8139997574, 6363539564 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-22-1913098707</p>