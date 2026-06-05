ಹಾವೇರಿ: ಜಮೀರ್‌ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಪಠಾಣ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ‘ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಶಾಸಕ ಯಾಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಸಹ, ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಅಜ್ಜಂಪೀರ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪಠಾಣ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸತನದ ಹುರುಪು ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲು ಬಳಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಮುಜುಗುರ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಹುದ್ದೆಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಹೆಸರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗುರ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಆಡಿಯೊ ಷಡ್ಯಂತ್ರ; ‘ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ, 5000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಆಡಿಯೊ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವರು ಇದರ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುತಂತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಖಾದ್ರಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p>‘ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಿರುವುದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರಬಹುದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ, ಸಮುದಾಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಮಾತ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>