ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಳವಾಗಿದ್ದ 210 ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ 210 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಯಶೋದಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಅವರು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಎಲ್. ವೈ. ಶಿರಕೋಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p>'ಸಂತೆ, ಜಾತ್ರೆ, ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಇತರೆಡೆ ಜನರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಕಳವಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವರು, ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳತನವಾದ ಹಾಗೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಐಎಂಇಐ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ, ಸಿಇಐಆರ್ ವೆಬ್ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಳೇ ಸಿಮ್ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು, ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ವಿಳಾಸ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆಗೆ ನೆರವಾಯಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ಮೊದಲು: 'ಕಳವಾದ ಹಾಗೂ ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐಎಂಇಐ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ, ಮೊಬೈಲ್ನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಯಶೋದಾ ವಂಟಗೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವಾದರೆ, ಕಳೆದುಹೋದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>