ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭ: ಪಂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಗಳನ್ನು (ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ) ಹಾಗೂ ಡೋಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾವ್ಯಕ್ಯದ ನಾಡು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ– ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹೋದರತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಗಳನ್ನು (ದೇವರು) ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ, ಹಾನಗಲ್, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ‘ಪಂಜಾ’ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ದೇವರ ಪಂಜ, ಆಲಂ ಮತ್ತು ತಾಜಿಯುತಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 25ರಂದು ಕತ್ತಲ ರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 26 ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದು ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ, ದೇವರನ್ನು ಹೊಳೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ.</p>.<p>ಪಂಜಾ ಹಾಗೂ ಡೋಲಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿಯೇ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಜನರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಇದೇ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಬೆಂಕಿ ಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ದಾಟುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.</p>.<p>‘ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವೆಂಬುದು ಭಾವೈಕ್ಯದ ಹಬ್ಬ. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಹರಂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ–ತಮ್ಮಂದಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು’ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-22-964571338</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>