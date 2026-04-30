ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಜಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರಾಜು; ಚಕ್ಕಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸರಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀರಣ್ಣ ಚಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಹೊಸರಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಿತಿಯ ಒಟ್ಟು 12 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಏಳು ಜನ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಹ ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಿತಿಯ ಜಾಗವವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಸರಿತ್ತಿಯ ಜಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಸಂಬಂಧ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯವರು ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹3 ಸಾವಿರ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಾಗದ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗದ ಮಾರಾಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿರೀಶ ಅಂಕಲಕೋಟಿ, ಪ್ರಭಣ್ಣ ಗೌರಿಮನಿ, ಸೋಮನಾಥ ಮಹಾಜನಶೆಟ್ರು, ರಮೇಶ ಏಕಬೋಟೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>