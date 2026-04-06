ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ: ಕತ್ತಲುಮಯ

<p>ಹಾವೇರಿ/ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಪುಣೆ–ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಮಹಾನಗರಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ 108 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವರು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಕುಮಾರಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಡಸ ಕ್ರಾಸ್ನವರೆಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆರೋಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಥ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಜನರು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ಕೆಳಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿದರೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಂಬದ ಬೆಳಕು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ಕತ್ತಲುಮಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಸಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ದರೋಡೆ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಜನರು ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆಯೂ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗೋಳು: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ ಮೂಲಕ ಷಟಸ್ಥಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಸಹ ಇದೆ. ಷಟಸ್ಥಲ ರಸ್ತೆಯ ವಿಭಜಕದ ಮದ್ಯೆ 36 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಗತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದರೂ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮಳೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಕಂಬಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆ, ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮಫಲಕವೇ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಟೋಲ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಘಟನೆಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ದಾಟುವಾಗ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಚಳಗೇರಿ ಟೋಲ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಣ್ಣಿ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹರಿಹರ - ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಳಗೇರಿ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕತ್ತಲು ಇರುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲಕ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಕೆಳಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳೆಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೇ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ, ರೈತರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡ್ಡಾಡಲು ತೀವ್ರ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಳಗೇರಿ ಸರ್ವೀರ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಬಸ್ ಇಳಿದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ 4 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಷಟಸ್ಥಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್, ಜೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಸ್ಕೂಲ್, ಸಿಇಎಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಚಳಗೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಲು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಲು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಬೀದಿ ದೀಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಇರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀಧರ ಅಂಗಡಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಚಳಗೇರಿ ಸಮೀಪದ ಕಮದೋಡ ಹಾಗೂ ಮಾಕನೂರು ಸೇತುವೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಳಗೇರಿ ಬಳಿಯೂ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಪಿ. ಕೂರಗುಂದಮಠ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-22-1638591898</p>