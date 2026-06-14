ಮಹಾ ಅಪಧಮನಿ ಕವಾಟ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ- ಹಾವೇರಿ ರೋಗಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು

<p>ಹಾವೇರಿ: ‘ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳವು ಅತಿಯಾಗಿ ಊದಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಎದೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ</p>.<p>43 ವರ್ಷ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಹಾ ಅಪಧಮನಿ ಕವಾಟ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಕೃತಕ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಗೌತಮ್ ಎ. ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ‘ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬೆಂಟಾಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್’ ಹೆಸರಿನ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುವ ರೋಗಿಯು ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತೀವ್ರ ಎದೆನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು, ಕೆಲ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣವೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೋಗಿಯು ಬಂದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಂತರ, ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಮರು ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಜಟಿಲವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ.ಎನ್. ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜಟಿಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯ ವೈದ್ಯರು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲೂ ತಪಾಸಣೆ ಲಭ್ಯ: ‘ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ಬುಧವಾರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಶ್ರೀದತ್ತ ಪವಾರ್, 1ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಹುರಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಎನ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಗೂ 2ನೇ–4ನೇ ಗುರುವಾರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊಎಂಟೊರೊಲಜಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿ.ಕೆ. ಅವರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾವೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-22-1530321027</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>