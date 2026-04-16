<p>ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಹಣದ ಸಮೇತ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಂಕ್ಗಳು ಬುಧವಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ಗಾಗಿ ಜನರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರು, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಡೂರು, ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್, ಗೊಂದಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಬಂಕ್ಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು, ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಹಾಕಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಬಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ‘ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ಗಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಬಂಕ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಡಸ–ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಎರಡು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಿಂದಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಗೂರು, ಆಡೂರು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ತೈಲದ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಲ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾರದ ತೈಲದ ಟ್ಯಾಂಕರ್: ‘ಲಭ್ಯವಿರುವ ತೈಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆಯೂ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ತೈಲ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಹ ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಶನಿವಾರವೇ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ದಾಸ್ತಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರವೂ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ ಬಂತು. ಬುಧವಾರವೂ ತೈಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನದಿಂದ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಭೇಟಿ: ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜನರು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಕ್ನಿಂದ, ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯವರು ತೈಲ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದ ತೈಲ ಬೇಗನೇ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎರಡೂ ಬಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೃಷ್ಣ ಈಳಿಗೇರ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಬಂಕ್ನವರು, ತೈಲ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ತುಂಬಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಕ್ನವರು, ತೈಲ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ತೈಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ಗೆ ತೈಲ ಬರಲಿದೆ. ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ಯವೂ 8,000 ಕೆಎಲ್ ತೈಲ ಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಂದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಪಾವತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಎರಡು ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-22-1542935005</p>