<p>ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್, ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ನಿವಾಸಿ ಕರಬಸಪ್ಪ ಗೊಂದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಹಾನಗಲ್ನಲ್ಲಿ 200ನೇ ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ, ರಕ್ತನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2010ರ ಜನವರಿ 27ರಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿನಿಂದ ‘ಸ್ನೇಹಮೈತ್ರಿ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ಮಿ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಕ್ತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರಬಸಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ 18 ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದಾನ, 181 ಬಾರಿ ರಕ್ತದ ಕೆನೆಕಣ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 200 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಕ್ತವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕರಬಸಪ್ಪ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-22-703495470</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>