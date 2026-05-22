₹43.25 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ ನಕಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಂದ ₹43.25 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಾವೇರಿ ಶಹರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘2023ರ ಜುಲೈ 26ರಿಂದ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾದ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನೊಬ್ಬ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಗ್ಯಾನನಗೌಡ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೂರುದಾರರು, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಎಂಬುವವರ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿ ಗ್ಯಾನನಗೌಡನ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಣಸಮಾರನಹಳ್ಳಿಯ ಪರವೈಯಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾನನಗೌಡ, ದೂರುದಾರರ ಮನೆಗೂ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ‘ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ದೂರುದಾರರು ನಂಬಿದ್ದರು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದೂರುದಾರರ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮಗನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ಪರಿಚಯಸ್ಥ, ₹3.75 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಆರೋಪಿ ಮಾತು ನಂಬಿ ಮತ್ತೆ 10 ಮಂದಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹43.25 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷವಾದರೂ ಆರೋಪಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಹಣ ವಾಪಸು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಾಳೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಆರೋಪಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರಿಂದ, ದೂರುದಾರರು ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-22-1560037335</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>