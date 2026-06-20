ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಮೊಹರಂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸರ ಪಥಸಂಚಲನ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ (ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವೂ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಥಸಂಚಲ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾನಗಲ್, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಸಲುವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತರಾದ 45 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು (ಆರ್ಎಎಫ್) ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಸುಭಾಷ್ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಎಲ್.ವೈ. ಶಿರಕೋಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>‘ಜನರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಲು ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ’ ಎಂದು ಎಲ್.ವೈ. ಶಿರಕೋಳ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಕೋಟೆ ಒಣಿ, ಖತೀಬ್ ಗಲ್ಲಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಓಣಿ, ಕೆ.ಎಂ.ಪಿ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಥಸಂಚಲನ, ಸಂಗಮ ವೃತ್ತ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಸುಭಾಷ್ ವೃತ್ತ, ಖತೀಬ್ ಗಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಕೋಟೆ ಓಣಿ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ ಹಿಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ, ಶಿಡ್ಲು ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ಟಾಂಗಾ ಕೂಟ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಚತುರ್ಮುಖಿ ವೃತ್ತ, ಎ.ಡಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಎಂ.ಪಿ ವೃತ್ತ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ಸು ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಲೋಕೇಶ್ ಜೆ., ಆರ್ಎಎಫ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅನಿಲ್ ಜಾಧವ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-22-756966685</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>