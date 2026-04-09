ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: ಅವಳಿ–ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು

ಹಾವೇರಿ: ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಳಿ–ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವಧಿಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಪೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲಮಾಣಿ ಅವರ ಅವಳಿ–ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಅವಧಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಲವ್ವ ಶಾಂತಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಹಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಪರಶುರಾಮ ಹಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಮಹೇಶ ಸೋಮಲೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಸುರೇಶ ಲಮಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸವಣೂರು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.