ಹಾವೇರಿ: ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಸವಣೂರು (ಹಾವೇರಿ); ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲವಿಗಿಯ ಹಳೇ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ 'ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರ ಸಂಘ'ದ ವಿಭಾಗ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗೋಕಾಕ್, 'ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಕಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ನೌಕರರ ಹಿತವನ್ನೂ ಕಾಯಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಘ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಹಳೇ ಪಿಂಚಣಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಈಗಿರುವ 12 ಗಂಟೆ ಬದಲಾಗಿ, 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಎಲ್ಡಿಸಿ ಕೋಟಾವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೈಲು ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೃಂದಾವನ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಕೇಶಕುಮಾರ ವರ್ಮಾ, ಬಿ.ಎಸ್. ಆಂಜನೇಯ, ವಿ.ಸಿ. ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಲಮಾಣಿ, ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ, ಜಗದೀಶ ಭಜಂತ್ರಿ, ರವಿ ಪವಾಡೆಪ್ಪನವರ, ಮೈಬುಸಾಬ್, ಬಸವರಾಜ ಕಮ್ಮಾರ, ಪ್ರವೀಣ ಗಿರ್ಜಿ, ಸಾಧಿಕ್ ದೊಡಮನಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್, ಉಮೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಮಹೇಶ ಜಾಡರ, ಗಣೇಶ ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>