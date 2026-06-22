ಹಾವೇರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದೆ

<p><em>ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ</em></p>.<p>ಹಾವೇರಿ: ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ‘ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ’ದ ನೂತನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ‘ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ನಿಲ್ದಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಹಾವೇರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಖಾಸಗಿಯವರ ಜಾಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂಬ ಆರೋಪದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಲು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸದಿರುವುದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣದ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಡೀ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿನ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೂಳು ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿತ್ಯ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರದಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ? ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ಬಳಕೆ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಳೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ನೂತನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಜನರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕ ಡಾ. ಸಂಜಯ ಮಾಗಾವಿ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಜಾಗದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಸಂಜಯ ಮಾಗಾವಿ, ‘ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ 23 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವಿದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೇ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ವಾಪಸು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ, ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2ಇ/3ರಲ್ಲಿರುವ 23 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ್ದು. ಭೂ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಡೆಸಿದ್ದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿವೆ. ಆದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾಖಲೆ ನೀಡಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟ: ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಹಾವೇರಿಗೆ ರೈಲು ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯವೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯವೂ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹಾವೇರಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ, ನಮಗೇ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇದೆ. ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-22-592189963</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>