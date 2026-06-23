ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 57.75ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

<p><em>ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ</em></p>.<p>ಹಾವೇರಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಶೇ 57.75ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರು, ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾದರೆ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಬರಗಾಲದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 25.52ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಮೇ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದಲೇ ಹೊಲ ಹದಗೊಳಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ 74.46ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಮೊಳೆಕೆಯೊಡೆದ ಬೆಳೆಯು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆದರೂ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಬಾನಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಒಣಗಿದ್ದರಿಂದ ನೊಂದ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಲ ರೈತರು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ 22ರವರೆಗೆ 8.52 ಸೆಂ.ಮೀ. ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 3.60 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇ 57.75ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಹಾನಗಲ್, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ಸವಣೂರು, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ನಿತ್ಯವೂ ಮೋಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಗಾಳಿಯೂ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಗದಿಯಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೆಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2.27 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3.28 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 2.27 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ರೈತರು, ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಗೋವಿನಜೋಳ, ಭತ್ತ, ಶೇಂಗಾ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಹತ್ತಿ, ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ತೊಗರಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವರುಣ ದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಪೂಜೆ: ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತರು, ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಚನ್ನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಪ್ಪೆಯಿದ್ದ ಸಗಣಿ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ತೆರಳಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ‘ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಮಳೆರಾಯ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿಯ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೂನ್ 23ರಂದು ವರುಣ ದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಕನಕಾಪುರ, ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-22-964663171</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>