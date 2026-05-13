ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಂತಾದ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ

ಪ್ರದೀಪ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ

ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳಿ ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಂತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸುರಿದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎರಡು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರ ದಂತಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಯಾರೂ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡದಂತಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಎದುರು ನಿಂತು ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಇದೀಗ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೂ ನಿಲ್ಲಲೂ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವು ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಬ್ಯಾನರ್, ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು, ತಂಗುದಾಣದ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ, ಮದ್ಯದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಗುಟ್ಕಾ ಚೀಟುಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿವೆ.

'ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಣ ಅವ್ಯಸ್ಥೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರುನ ಬಸ್ ಕಾಯಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿ ಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೃಷಿಕ ಕುಮಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ