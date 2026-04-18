ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 6 ಜಾನುವಾರ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿ ವಾಜೀದ್ ಹುಸೇನ್ಸಾಬ್ ಗದಗ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಾಸಪುರದ ನಿವಾಸಿ ವಾಜೀದ್, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿಯ ಮಾಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ. ಈತನಿಂದ ₹ 3 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನ, ₹ 25 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಮಕರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 6 ಜಾನುವಾರು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಲಭ್ಯವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಾಜೀದ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾರಾಟದ ಸೋಗು: 'ಕವಾಸಪುರದಿಂದ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ವಾಜೀದ್, ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕಟ್ಟುವ ಜಾಗ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ. ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಓಡಾಡುವ ಜಾಗಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಆರೋಪಿಯೇ ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ, ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಯ ಸಂತೆಗಳಿಗೆ ಜಾನುವಾರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ, ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವು ಎಲ್ಲಿವೆ ? ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ರಮೇಶ್ ಪಿ.ಎಸ್., ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಿಭೂತಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಯಶೋದಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>