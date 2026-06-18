ಹಾವೇರಿ: ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪ; ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಬಂಧನ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ಜಮೀನು ಉತಾರ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪದಡಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಮನಗೌಡ ಚನ್ನಬಸನಗೌಡ ದ್ಯಾಮನಗೌಡ್ರ ಅವರನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ರಾಮನಗೌಡ ಅವರನ್ನು ₹5 ಸಾವಿರ ಲಂಚದ ಹಣದ ಸಮೇತ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಿ. ಮಧುಸೂದನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಕಾಶಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಾಗರಾಜ ಓಲೇಕಾರ ಅವರು ಜಮೀನಿನ ಕಾಲಂ 11ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶರ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಹಳೇ ಶರ್ತು ಸೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉತಾರ ದುಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ₹ 12 ಸಾವಿರ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ರಾಮನಗೌಡ, ಕುಮ್ಮೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ₹5 ಸಾವಿರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>