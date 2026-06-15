ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳ ಒಡಲು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಲಿನ

<p><em>ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಪಿ. ಕೂರಗುಂದಮಠ</em></p>.<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ನದಿಗಳ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ನದಿಗಳು ಮಲಿನವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು, ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗದ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಒಡಲಿಗೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಕಸ ಸುರಿದು ಮಲಿನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆಂದು ಜನರು ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹಲವರು, ನದಿ ಒಡಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಳಿದುಳಿದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಡಿ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನದಿ ತೀರವೆಲ್ಲ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೈಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೂ ಮಾಲೆ, ಊಟದ ತಟ್ಟೆಗಳು, ಕಪ್ಪು, ಮೈಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ನಿಂತ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಮಲಿನಗೊಂಡಿದೆ. ಜನರು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸ್ವಚ್ಚತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪದ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮೋಜು–ಮಸ್ತಿಗೂ ಜಾಗ: ನದಿ ಜಾಗವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೋಜು–ಮಸ್ತಿ ತಾಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಯುವಜನತೆ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ, ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಮದ್ಯ ಬಾಟಲಿ ಹಾಗೂ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸ್ವ-ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರ ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಂಸದಂಗಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ: ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ, ಕುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಂಸದಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಎಗ್ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು ನದಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರು, ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ನೀರು ಸಹ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಮೀನಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೇವರ ಹಳೇ ಪೋಟೋಗಳು, ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಎಳನೀರು, ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹಳೇ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬು, ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಹಳೆಯ ಕಮೋಡ್ಗಳು, ಊಟ ಮಾಡಿರುವ ತರಹೇವಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನದಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜನರು ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗ್ರೀಸ್, ಸೋಪ್ ಆಯಿಲ್, ಶ್ಯಾಂಪು, ಕಾಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ನೀರು ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಅದರ ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಳವೂ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಂಪನಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು ನದಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ.</p>.<p>‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ನದಿಗೆ ತಂದು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-22-866955362</p>