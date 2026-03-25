ಹಾವೇರಿ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕರಸಾಸಂ (ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಯುವಜನ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಡಿವೈಎಫ್ಐ) ಹಾಗೂ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೆಡರೇಶನ್ (ಎಸ್ಎಫ್ಐ) ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜನರು, ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವರದಾಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನೂರ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮಾಪೂರ, ಬೂದಗಟ್ಟಿ, ಮಾಚಾಪೂರ, ತಿಮ್ಮೆನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ತಾಂಡಾ, ಹೊಂಬರಡಿ, ಕಂಚಾರಗಟ್ಟಿ, ಭೂವೀರಾಪೂರ, ಹೊಸಕಿತ್ತೂರ, ಅಕ್ಕೂರು, ಟಾಟಾಮಣ್ಣೂರು, ಕುಳೇನೂರ ಹಾಗೂ ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, 3 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಂ ಆಗಿ ನಿರಂತರ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಾಕರಸಾಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಫ್ಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರ, ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ ನಾಗಾವತ್, ಅರ್ಚನಾ ದೇವತಿ, ರೇಣುಕಾ ಕಹಾರ, ದೀಪಾ ಜಾಡರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನಿಶೆಟ್ಟರ, ಮಮತಾ ಒಂಕಾರಣ್ಣನವರ, ಚನ್ನವ್ವ ಆನಿಶೆಟ್ಟರ್, ರತ್ನಾ ಬಿಷ್ಟಕ್ಕನವರ, ಬಸಮ್ಮ ಗುಳೇದ, ಶಿಲ್ಪಾ ಆನಿಶೆಟ್ಟರ, ನೀಲವ್ವ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಬಸವ ಪಾಟೀಲ, ವಿದ್ಯಾ ಮಲ್ಲಿಗಾರ, ಕವಿತಾ ಗೊಟಗೋಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>