‘ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನುಸರಣೆಯಾಗಲಿ’

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಹಲವು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೀರ ನರಸಿಂಹ ನಿವಾರಿಸಲಿ' ಎಂದು ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ಮಠಾಧೀಶ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೇಶವ ದೇವರು ಹಾಗೂ ವೀರನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇಂದ್ರಿಗಳ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೇಶವನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಅವಶ್ಯ' ಎಂದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಕೇಶವ ಹಾಗೂ ವೀರನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಮರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ, ನೇತ್ರೋನ ಮಿಲನ, ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ, ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಹೋಮ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಬಳಿಕ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ, ಶಾಂತಿ ಪಾಠ, ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆ, ರಾಮದೇವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ವಾಸುದೇವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಬ್ಬೂರ, ಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿ, ಸುಧೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ, ಆನಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜಯತೀರ್ಥ ಪೂಜಾರ, ಯಶವಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-22-1517162817