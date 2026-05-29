180 ಚೀಲ ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಜಪ್ತಿ

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 180 ಚೀಲ ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸವಣೂರು ನಗರದ ಟೀಚರ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸವಿತಾ ಚಕ್ರಸಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿತಾ ಅವರು ಸವಣೂರು ಠಾಣೆಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗಣೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಡಸದ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಆರೋಪಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಟರ್ (ಕೆಎ 22 ಡಿ 6991) ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಧನಾ ಧನಾ ಕಾಶಾಧಾರ ಗೋಧಾವರಿ' ಎಂಬ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದ ಚೀಲಗಳು ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕೃಷಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದೂ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್; ಕಲಬುರಗಿ ಬಿಕೆಸಿಟಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಚೀಲದಲ್ಲಿದ್ದ ರಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನಕಲಿ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪರವಾನಗಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ₹ 2.03 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ತಲಾ 50 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ 180 ಚೀಲಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೇ, ರೈತರಿಗೆ ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಜಾಲ ಇದಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ? ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-22-968771694