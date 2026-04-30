‘ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ’

ಸವಣೂರು (ಹಾವೇರಿ): 'ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಮೂರು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾನವ ಬದುಕಿನ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನ್ನಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ. ದ್ಯಾಮವ್ವ, ಮಾಯಮ್ಮ, ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದೈವಭಕ್ತಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೂಡಲದ ಗುರುನಂಜೇಶ್ವರ ಮಠದ ಗುರು ಮಹೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೇರೂರು ಗುಬ್ಬಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಮಠದ ನಂಜುಂಡ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಶೋಭಾ ನಿಸ್ಸಿಮಗೌಡ್ರ, ರಾಜು ಕುನ್ನೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>