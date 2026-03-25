ಸಂಭ್ರಮದ ಸಾಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

ಸವಣೂರು: ಸಾಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜರುಗುವ ಸಾಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಃಕಾಲದಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಮುತೈದೆಯರಿಂದ ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೃದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ ಮುತೈದೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಂತಾನಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ–ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಎಸ್. ಚಾಮನೂರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಭಟ್ಕಳ ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯಗಳ ಘೋಷ ಧ್ವನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಯುವಕರ ಜಾಂಜ್ ಮೇಳಗಳ ನಾದ ಮಾಧುರ್ಯಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಕದಲಿಸುವಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇಟೆ, ಭರಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸಿಂಪಿಗಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಂಡಿನ ಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಸಾಗಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಕ್ತಜನರಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಭಕ್ತರು ಹೂಮಾಲೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಆರತಿಗಳು ಬೆಳಗಿಸಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಾಗಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಾ. ವಿ.ಕೆ ಗೋಕಾಕ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಾಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>