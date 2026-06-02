ಸವಣೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ; ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸವಣೂರು (ಹಾವೇರಿ): 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 86ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಭೂಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸೇರಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೂ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

'28 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದು ಉತಾರದಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಠರಾವು ಮಾಡಿ, ಇ–ಸ್ವತ್ತು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭರವಸೆ: ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿಡೇನೂರ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕವೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ನಿಂಗನಗೌಡ್ರ, ಸಂಗನಗೌಡ್ರ ಖಾನ್ ಗೌಡ್ರ, ವಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ಬಸನಗೌಡ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಕರಬಸಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ್ರ, ಶೇಖರ ಗೌಡ ನಿಂಗನಗೌಡ್ರ, ಷಣ್ಮುಖಗೌಡ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಎನ್.ಎಸ್. ಖಾನಗೌಡ್ರು, ಸೋಮನಗೌಡ ಕರಿಸೋಮನಗೌಡ್ರ, ವಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ಸತೀಶ ಗೌಳಿ, ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಬಸನಗೌಡ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರೇಮನಗೌಡ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲನಗೌಡ ನಿಂಗನಗೌಡ್ರು, ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260602-22-797205520