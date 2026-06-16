ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಬಲವಾಗಲಿ: ಸುರೇಶಕುಮಾರ ಎನ್

<p>ಹಿರೇಕೆರೂರ: ’ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು‘ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶಕುಮಾರ ಎನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಲೇಖಕ ಎಸ್.ಪಿ. ಗೌಡರ ಮಾತನಾಡಿ, ’ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂದರೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಉದ್ಯಮವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಗಳಗನಾಥರ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಸಬೇಕು‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಂಸಭಾವಿಯ ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ನಿವಾಸ, ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಹಾಲೇವಾಡಿ ಮಠದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಶ್ವಚೇತನ ನವೋದಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎ.ಜಿ, ಆರ್.ಎಲ್. ತೆಂಬದ, ಏಕೇಶಪ್ಪ ಬಣಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಸೊರಟೂರ, ಮೌನೇಶ ಮತ್ತೂರ, ಎ.ಬಿ. ಪೂಜಾರ, ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ವೀರನಗೌಡ ಹುಡೇದ, ಪಿ.ಬಿ ನಿಂಗನಗೌಡ, ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗೇರಿ, ಅನಿತ ಮಂಜುನಾಥ, ಎಂ.ಎಂ. ಮತ್ತೂರ, ಶಿಲ್ಪಾ ಗೌಡರ, ಎ.ಬಿ. ಮರಿಗೌಡರ, ಲೋಹಿತ ಬಣಕಾರ, ಜಿ.ಆರ್. ಕೆಂಚಕ್ಕನವರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-22-128268912</p>