ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಅವರಿಂದ ಅಮೃತ 2.0 ಯೋಜನೆ ವೀಕ್ಷಣೆ

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ಅಮೃತ–2.0 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನಳಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬುರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬಂಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬದವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ತವರಮೇಳಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರು ಬಿಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಳಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೇ. ನೀರನ್ನು ಮಿತವ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರು ಪೋಲಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬುರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೋಣೆಣ್ಣವರ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಆರ್, ಹಾವೇರಿ ಕೆಯುಡಬ್ಲುಎಸ್ ಡಿಬಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆರ್.ಕೆ.ಉಮೇಶ, ಅಥಿಕ್ ಶಿನಗೊತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-22-30807101</p>