ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸುಳಿವು: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಳ್ಳರು ಸೆರೆ

ಹಾವೇರಿ: ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕು ಶಾಲೆಗಳ ಅಡುಗೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿರುವ ಬಂಕಾಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಪೇಂಟರ್ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಣಿಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಶಂಕರಯ್ಯ ರಾಮಯ್ಯನವರ (31) ಹಾಗೂ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಪ್ಲಾಟ್ನ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಉರುಫ್ ಪುಟ್ಟನಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (32) ಬಂಧಿತರು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದ ₹ 29,400 ಮೌಲ್ಯದ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ಯಳ್ಳೂರು ನಿವಾಸಿ. ತನ್ನ ಅಜ್ಜ–ಅಜ್ಜಿ ಉರಾದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಿದ್ದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಪುಟ್ಟನಗೌಡ, ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮದ್ಯ ಸಹ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದ್ಯದ ಚಟ ಹಾಗೂ ನಿತ್�ದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಊರ ಹೊರಗಿನ ಶಾಲೆಗಳೇ ಗುರಿ: 'ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂದಲಗಿ, ಹೋತನಹಳ್ಳಿ, ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೋಣನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಶಾಲೆಗಳು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗಿವೆ. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಓಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕದ್ದಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 23ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದರು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಳವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವು ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಮುಖಚಹರೆ ಸೆರೆ: 'ಕೋಣನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳ ಮುಖಚಹರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಢಾಬಾಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟ: 'ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಢಾಬಾಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹ 1,200ರಿಂದ ₹ 15,000 ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>