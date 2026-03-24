‘₹2,64 ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿ’

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ನೊಟದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹ 4.16 ಲಕ್ಷ ಉಳಿ ತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿವ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ಮಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ-ವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹2,64 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಅಂದಾಜು ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕ ₹ 40.11 ಲಕ್ಷ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ₹ 87,71 ಲಕ್ಷ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಿಗಿಯಿಂದ ₹2.35 ಲಕ್ಷ, ಸಂತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹರಾಜಿ ನಿಂದ ₹ 15 ಲಕ್ಷ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ₹35 ಲಕ್ಷ, ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎಂ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ₹13 ಲಕ್ಷ, ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹ 71 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ಅನುದಾನ ₹ 25 ಲಕ್ಷ, ವೇತನ ನಿಧಿ ಅನುದಾನ ₹ 1,94 ಕೋಟಿ, ವಿದ್ಯತ್ ಬಿಲ್ ಅನುದಾನ ₹ 1,68 ಕೋಟಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿಹಾರ ಅನುದಾನ ₹20 ಲಕ್ಷ, ನೇರ ಪಾವತಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ₹ 40 ಲಕ್ಷ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ₹ 4,47ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ₹ 50 ಲಕ್ಷ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೃಹಭಾಗ್ಯ ಅನುದಾನ ₹ 10 ಲಕ್ಷ, ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನುದಾನ ₹ 10 ಕೋಟಿ, ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ₹ 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚ, ವಿವಿಧ ಮೂಲ ಆಸ್ತಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚ, ದುರಸ್ತಿ, ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ, ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಸಬ ಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಯೋಜನೆ ಶೇ 29 ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೇ 7.25ರ ನಗರ ಇತರ ಬಡ ಜನತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 2.47 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೇ 5ರಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಯೋಜನೆಯಿ ಸುಮಾರು ₹ 1.70 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯೂಬ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಮೀದ್ ಖಾಜಿ, ನಾಸೀರಹ್ಮದ ಹಲ್ದೆವಾಲೆ, ಮಖಬೂಲಅಹ್ಮದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಬಡ್ಡಿ, ರಾಜು ತೋಪಣ್ಣವರ, ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಅಜ್ಜಣ್ಣವರ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದುರ್ಗಾರಾಮ ಉಥಳೆಕರ, ಎಂಜನಿಯರ ಮಾಲತೇಶ ಅಂಗಡಿ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಗಿಡ್ಡಣ್ಣವರ, ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಬಸಮ್ಮ ಕೊರಕಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ