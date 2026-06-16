‘ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವೃದ್ಧಿ’ - ಹಾವೇರಿ ಬಿಇಒ ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯಿ’ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಬಿಇಒ ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೈಷ್ಣವಿ ಮತ್ತು ಶಬರಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿ ಇತರ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿವಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರೋಜಾ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಆರ್. ಶಿವಪುರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಾನಂದ ವಡವಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ ಮೂಕಪ್ಪನವರ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗದ್ವಾಲ್, ಕೆ.ಎನ್.ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಎಸ್.ಕೆ.ನಾಯಕ, ವಕೀಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಗುರುಪಾದಣ್ಣ, ಶಶಿಕಲಾ, ಸುನೀತಾ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಸುಮಾ, ಅನಿತಾ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-22-1679728370</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>