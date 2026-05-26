<p><em>ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ</em></p>.<p>ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈತರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿದು 7–10 ದಿನದೊಳಗೆ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದೇ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ 19 ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ, ಕರ್ಜಗಿ, ಸವಣೂರು, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಬಂಕಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗೋವಿನಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಸೋಯಾಬೀನ್ ದರ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ರೈತರು, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 18ರಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೇ 25ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 9210.50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 481.20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಶೇಂಗಾ, 224.7 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗೋವಿನಜೋಳ, 34.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭತ್ತ, 36.8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ, 6.25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೆಸರು ಬೀಜ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ–ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ 9,993.95 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಜ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘2025ರ ಜೂನ್ವರೆಗೆ 7,291 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಮೇ 25ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 9,993.95 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೀಜ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 24 ಸಾವಿರದಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತೇವಾಂಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬೆಳೆಯೂ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತೇವಾಂಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಿಹೊಸೂರು ರೈತ ಶಂಕರಪ್ಪ, ‘ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಡವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರ್ಎಸ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರವೂ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಹಾವೇರಿ, ಕರ್ಜಗಿ, ಬಂಕಾಪುರ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಸವಣೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-22-1653703052</p>