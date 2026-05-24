ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ 9 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾರಾಟ

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶನಿವಾರವೂ ಮುಂದು ವರಿಯಿತು. ಹಾವೇರಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೈತರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ಮುಖ ದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ 19 ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಹಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 18ರಿಂದ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 22ರವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 9,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜಗಳು ಮಾರಾಟವಾ ಗಿವೆ. 2025ರ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಕೇವಲ 7,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ರೈತರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ಜಗಿ, ಸವಣೂರು, ತಡಸ, ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>'ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಬಹುಪಾಲು ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 7,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ 8,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಕ್ಕೆ 9,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರುವುದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಬೀಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 23ರಂದು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಮೇ 24ರಂದು ಮತ್ತೆ 1,500 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಜ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>