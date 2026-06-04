ಉಚಿತ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಬಂದ್; ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೈತರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀಜ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರವೂ ರೈತರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಬೀಜಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗಿವೆ’ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಬುಧವಾರದಿಂದಲೇ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು, ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪಹಣಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪಹಣಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ವಾಪಸು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪಸು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೈತರು, ‘ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೀಜ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪಹಣಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಏಕೆ ಬೀಜ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬೀಜ ಖಾಲಿ ಹೇಗಾಯಿತು’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯೂ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗಲಾಟೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅರಿತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಗೋದಾಮು ಬಳಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರೈತರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪಸು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಲು ಯತ್ನ: ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀಜ ನಿಗಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಒಕ್ಕೂಟವೇ ವಾಪಸು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದೇ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ.</p>.<p>‘ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರವೂ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೀಜಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಬೀಜಗಳ ಚೀಲಗಳ ಮೇಲೆ ತಾಡಪತ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ರೈತರ ಎದುರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿ್ದ್ದಾರೆ. ‘ಕೇರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಲಭ್ಯವಿದೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀಜವಿದ್ದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಕಾದು ಸುಸ್ತಾದ ರೈತರು, ಬೀಜ ಸಿಗದೇ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸು ಹೋದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-22-474947710</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>