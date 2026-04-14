ಶ್ರೀಕಂಠಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ

'ಹಾವೇರಿ: 'ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕಂಠಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಫ್.ಎನ್. ಗಾಜೀಗೌಡ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬಡಾವಣೆಯು 2004ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದರಿ ಬಡವಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿವೆ. ಬಡವಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಜಾಗ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>'ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯವೂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೀಸಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭರವಸೆ: ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಸ್.ಎಫ್.ಎನ್. ಗಾಜೀಗೌಡ್ರ, 'ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎನ್ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಟ್ರಗೌಡ ಸಿ., ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರ, ಬೀರಪ್ಪ ಸೂರಣಗಿ, ಚಾಮರಾಜ ಕುಲಮಿ, ಸುರೇಶ ಡಿ.ವಿ., ಎಚ್.ಎ. ಮುಲ್ಲಾ, ನಾಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ರವೀಂದ್ರ ಕರಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-22-1353322064</p>