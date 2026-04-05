ವಿದ್ಯುತ್ ತಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಶಿಡೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಜೋಡಿಸುವ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದು ಅಭಿಷೇಕ ಅಶೋಕ ತೆವರಿ (22) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಐದಾರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಗೆಂದು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಜೋಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯುಪಿಎಸ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಅಭಿಷೇಕ, ಫ್ಯಾನ್ ಜೋಡಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಯುಪಿಎಸ್ನಿಂದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದು, ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-20-1862177836</p>