ಹಾವೇರಿ: ತಾಯಿ ಸಾವಿನ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಸಿಇಟಿ ಬರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಹಾವೇರಿ: ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನೋವಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೋಕೇಶ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಯರೇಶೀಮಿ ಎಂಬುವವರು ಗುರುವಾರ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪುರದ ಲೋಕೇಶ ಯರೇಶೀಮಿ ಪಿಯುಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 91ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನೋವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಕೇಶ, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕೇಶ ತಂದೆಯು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ದುಖಃದ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರ ಒತ್ತಾಸೆಯಂತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಮಾಡಿ ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯನಾಗುವ ಕನಸಿದೆ' ಎಂದು ಲೋಕೇಶ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.