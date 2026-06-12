ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕದರಮಂಡಲಗಿಯ ಕಾಂತೇಶ (ಆಂಜನೇಯ), ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಂತೇಶ (ಮಾರುತಿ) ಹಾಗೂ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಭ್ರಾಂತೇಶ (ಹುಚ್ಚರಾಯಸ್ವಾಮಿ) ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೂರು ದೇವರನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತೇಶ ದೇವರ ಮುಖ ನೇರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ‘ಸೂರ್ಯಸಾಲಿಗ್ರಾಮ’ದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ವಿಗ್ರಹದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸದಾ ಕಾಂತಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ‘ಕಾಂತೇಶ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಸಬಾವಿ ಸಮೀಪದ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತೇಶ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತೇಶನ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದು ದಿನದ ಭೇಟಿ: ಕಾಂತೇಶ, ಶಾಂತೇಶ ಹಾಗೂ ಭ್ರಾಂತೇಶ ದೇವರನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ, ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಜನರು ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಶನಿವಾರವಂತೂ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು, ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕದರಮಂಡಲಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅನ್ನದಾಸೋಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಧಾರವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ್ಳ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೇರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಣ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತೇಶ ಸ್ವಾಮಿಯದ್ದು ಹಲವು ಪವಾಡಗಳಿವೆ. ವಿಜಯ ದಶಮಿ ಮಹೋತ್ಸವದಂದು ಮಕ್ಕಳ ಫಲ ಬೇಡಿ ಬಂದ ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಚ್. ಶೇಖರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-22-263373754</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>