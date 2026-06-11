ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಗೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಬಂಧನ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನದಿನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ಅಗೆದಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ‘ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಯೂನೀಸ್ಖಾನ್ ಮೆಹಬೂಬ್ಖಾನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (72), ನೂರಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಾಸೀಮ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (31), ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲವಳ್ಳಿಯ ಮುಸ್ತಾಕಅಹ್ಮದ್ ಇಮಾಮ್ಖಾನ್ ದುಂಡಸಿ (33), ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಹೊಸೂರಿನ ಆಸೀಪ್ ಮಕ್ಬುಲಸಾಬ್ ಯಲವಿಗಿ (24) ಬಂಧಿತರು. ನಾಲ್ವರು ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮೂಕ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದವಿದ್ದ ಜಾಗದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 12 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳದ ಗುಂಡಿ ತೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಾರಿ: ‘ಜಮೀನಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇರುವುದಾಗಿ</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಧಿ ತೆಗೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಪೂಜಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 4ರ ರಾತ್ರಿ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಸಮೇತ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಮೊದಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ನೆಲ ಅಗೆದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಆರೋಪಿಗಳು ನಸುಕಿನವರೆಗೂ ನೆಲ ಅಗೆದಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗುಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ</p>.<p>ಹಾವೇರಿ: ‘ಹಳೇ ಮನೆ ಕೆಡವುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ವೊಂದರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ 54 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಎನ್ನ ಲಾದ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೇರಿ ಆರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು. ‘ದೂರುದಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ‘ನಮ್ಮ ಹಳೇ ಮನೆ ಕೆಡವುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾರಿ ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ದೂರುದಾರ, ಮೇ 27ರಂದು ₹ 15 ಲಕ್ಷ ಹಣದ ಸಮೇತ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳು, ದೂರುದಾರರ ಹಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದು ಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-22-2095639505</p>