ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅನುವಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ

<p>ಹಾವೇರಿ: ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಇಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಸುರೇಶ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ‘ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ಓದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ’ ಕುರಿತ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದು, ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಹಳಗನ್ನಡದ ಓದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕನ್ನಡದ ನಿಜ ಸತ್ವ ಎಂದಿಗೂ ಕುಂದಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಇತಿಹಾಸದ ಪುರಾಣ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೂ ಓದಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸದಾ ಮುಂದಿರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಯೋಜಕ ಎಸ್.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮರೆತು ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದಾದ ಹಳಗನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಳಗನ್ನಡವನ್ನು ಪಸರಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರನ್ನ ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ: ಸಮಕಾಲೀನತೆ’ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದ ಧಾರವಾಡದ ವೈ.ಎಂ.ಭಜಂತ್ರಿ, ‘ರನ್ನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಇಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಕಾವ್ಯ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಪ್ರವೀಣ ಎಚ್., ‘ಪಂಪ ತನ್ನ ಆದಿಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಛಲ, ಕುಲ, ವೀರ, ತ್ಯಾಗ, ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೇಮದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾವ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ್ ಹಲಗತ್ತಿ, ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆರ್., ಜಿನದತ್ತ ಹಡಗಲಿ, ಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಪಿ.ಟಿ. ಲಕ್ಕಣ್ಣನವರ, ಕವಿ ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಹಂಚಿನಮನಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಳಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-22-1514829371</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>