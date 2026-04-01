ವಿವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಹಾವೇರಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ವಿವಿ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೊದಲ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬದಲು, ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿ.ಎಚ್. ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 'ಹಾವೇರಿ ವಿವಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ವಾಸ್ತವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಿ್ದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹಾವೇರಿ ವಿವಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 'ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪೆಂಡಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸೇರಿ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಣ್ಯರ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ ಆಂಜನೇಯ, ಪರಿಮಳ ಜೈನ್, ಉಡಚಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ, ಸುರೇಶ ಛಲವಾದಿ, ಮಂಜುಳಾ ಅಕ್ಕಿ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸಮನಿ, ಮಕಬುಲ್ ಎಂ.ಕೆ., ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕ್, ಖಲಂದರ್ ಅಲ್ಲಿಗೌಡ್ರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಡಿಗೇರ, ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿಜಾಪುರ, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹರವಿ, ಬಸವರಾಜ ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>