ಹೋರಾಟಗಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಕುಲಪತಿ ಸುರೇಶ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ

ಹಾವೇರಿ: 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ದಾನಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಸುರೇಶ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗಂಗಾಧರ ನಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಜಾಬಿನ್ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬಳಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ದಾನಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ' ಎಂದರು.

ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಪಿ.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ, 'ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಜಾಬಿನ್, ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದವರು. ಅಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು' ಎಂದರು.

ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೊಸಮಠದ ಬಸವಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಬಿ. ಬಿಕ್ಷಾವರ್ತಿಮಠ, ವೈ.ಬಿ. ಆಲದಕಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಎನ್. ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಜಾಬಿನ್, ಜಗದೀಶ ಮಹಾರಾಜಪೇಟ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂಗಡಿ, ರುದ್ರಮುನಿ ಹುಲ್ಮನಿ, ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಮೈಲಾರ, ಅನುಸೂಯಾ ಮೆಳ್ಳಳ್ಳಿ, ಈರಣ್ಣ ಬೆಳವಡಿ, ಎಸ್.ಎಂ. ಬಡಿಗೇರ, ಎಸ್.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ, ಗೂಳಪ್ಪ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

'ಜಾಬಿನ್ ಆದರ್ಶ ಇಂದಿಗೂ ಮಾದರಿ'

'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಜಾಬಿನ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮಾದರಿ' ಎಂದು ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಜಾಬಿನ್ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಹಿರಿಯರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವರ ಕೆಲಸ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು' ಎಂದರು.

'ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಸೌರ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ ಪರಿಹಾರ'

'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎದುರಾಗಿರುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೌರ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಸೌರ ಒಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಐಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಕುಲಪತಿ ಸುರೇಶ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. 'ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಸ್ಥವ್ಯಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತವು ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಆಮದಿನ ಮೇಲ