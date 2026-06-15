ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಸಮ್ಮೇಳನ 17ರಂದು, ವಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಸಮ್ಮೇಳನ 17ರಂದು ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 17ರಂದು ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಸ್ಎಫ್ಐ) ವಿವಿ ಘಟಕದ ಮೊದಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್. ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಹಾವೇರಿ ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಮೂರು ವರ್ಷವಾದರೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರವೇ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಚ್ಚುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ವಿವಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ, ಬಸ್ ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಮಂಜೂರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟುಡಿಯೊ, ಕಾಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ವಿತರಣೆ, ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸೈಬರ್ ಮತ್ತು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲು ಜೂನ್ 17ರಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ನಗವತ್, ಶಂಭುಲಿಂಗ ಸವದತ್ತಿ, ಕಾತೇಶ್ ಪಿ.ಎಚ್., ಪರಶುರಾಮ ಎಸ್., ಅರುಣ್ ಜೆ., ನಂದಿನಿ ಕೆ.ಬಿ., ಚೈತ್ರಾ ಪಿಶೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಜೆ.ಎಂ., ನಿಂಗರಾಜ ನೆರ್ಕಿ, ಪೂಜಾ ಬಾರ್ಕಿ, ಪ್ರವೀಣ ಮಟ್ಟೇರ, ಶಶಾಂಕ ಬೋಗಾವಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಕೆಂಚಣ್ಣನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-22-319924240</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>