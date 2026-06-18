ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು– ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜಟಾಪಟಿ, ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ

<p>ಹಾವೇರಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಎಸ್ಎಫ್ಐ ವಿವಿ ಘಟಕದ ಮೊದಲ ಸಮ್ಮೇಳನ’ದ ವಿಚಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಡುವಿನ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ‘ಭದ್ರತೆ ಕೋರಿ’ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಸುರೇಶ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ವಯ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಲಪತಿ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಬದಲು ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲು ಕುಲಪತಿಯವರು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಪವಾರ, ಪಿಎಸ್ಐ ರವಿಕುಮಾರ್, ಡಿವೈಎಫ್ಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರ, ಪರಿಮಳಾ ಜೈನ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ, ಸಮ್ಮೇಳನವೂ ಜರುಗಿತು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಕುಲಪತಿಯವರ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಮ್ಮೇಳನ: ‘ಹಾವೇರಿ ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಮೂರು ವರ್ಷವಾದರೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಕ್ತ ಅನುದಾನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ, ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಮಂಜೂರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ನೇಮಕಾತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಇಳಿಕೆ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ವಿತರಣೆ, ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಲಪತಿಯವರು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಕೊಠಡಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಕುಲಪತಿಯವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು, ವಿವಿಗೆ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ವಿವಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅವಮಾನ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಸುರೇಶ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ, ‘ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಬಿವಿಪಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗೂ ವಿವಿಯೊಳಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಯಮದಂತೆ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೆವು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಲು ಕೆಲವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಗುಪ್ತದಳದಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-22-1818352474</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>